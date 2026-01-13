Връзки за достъпност

"Трябва да покаже, че е силен". Какво прави Тръмп с Венецуела, Иран и Гренландия

"Трябва да покаже, че е силен". Какво прави Тръмп с Венецуела, Иран и Гренландия
"Трябва да покаже, че е силен". Какво прави Тръмп с Венецуела, Иран и Гренландия

Венецуела беше нападната, а Николас Мадуро беше отведен в САЩ. Доналд Тръмп и администрацията му не спират да говорят за вземането на контрол над Гренландия. Не се изключва и намеса в Иран. Докъде ще стигне тази политика на Белия дом. В Студио България с Генка Шикерова говори Весела Чернева.

